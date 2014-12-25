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Власти города расторгли контракт с рекламной компанией "Никэ" за долги по оплате аренды мест под рекламные конструкции, сообщил пресс-секретарь столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев.

По его словам, семилетний контракт с "Никэ" был заключен в 2013 году. За первый год фирма расплатилась, а за 2014 год не оплатила 1,3 миллиарда рублей. У компании есть месяц, чтобы самостоятельно демонтировать рекламные конструкции.

Новый конкурс департамент проводить не будет.

Напомним, в июне 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города - на 70 процентов. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов. Первые торги состоялись в 2013 году, вторые - в сентябре 2014-го.

Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года.