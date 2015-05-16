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Реконструкцию Рязанского проспекта планируют завершить в этом году, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев. При этом благоустройство территории власти собираются провести в 2016 году.

По словам Бочкарева, основные работы были завершены еще в прошлом году, передает Агентство "Москва".

"Самый сложный узел у нас на метро "Нижегородская", где одновременно выполняются работы и по строительству метро, и по строительству ТПУ, и по строительству разворотной эстакады, связанной как раз с реконструкцией проспекта. Плюс небольшой участок за МКАД», - сказал чиновник.

Как реконструируют Рязанский проспект

Ранее сообщалось, что в 2015 году строители сдадут две развязки на пересечении МКАД с Ленинским и Рязанским проспектами. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллин, по многим проектам были сокращены сроки дорожного строительства. "Если мы строим дольше, то теряем больше денег. Поэтому, чтобы сэкономить бюджетные средства, мы договорились со строительными компаниями, где возможно ставить дополнительные работы ночью", – отметил Хуснуллин.

Также он сказал, что затянувшиеся стройки – это неудобство для граждан. Заммэра подчеркнул, что Москва шла к тому, что "у нас должна была быть одна сплошная пробка в 2015-м году".