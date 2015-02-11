Мастер-класс онлайн: Алена Владимирская поможет найти работу мечты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

13 февраля в Школе новых медиа пройдет мастер-класс "Шансы в кризис". Ведущая - Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала в Рунете и основательница рекрутингового агентства Pruffi.

Алена ведет образовательную деятельность. Она запустила специализированный курс, на котором помогает специалистам различных отраслей не просто правильно составить резюме и продать себя на рынке, но и найти работу своей мечты. На мастер-классе Алена расскажет о том, как не отчаиваться в сложных ситуациях и как искать работу в эпоху кризиса. Алена считает, что именно в такие времена открываются новые возможности.

Смотрите прямую трансляцию мастер-класса на этой странице в 19.00.