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11 февраля, 17:12

Мастер-класс онлайн: Алена Владимирская поможет найти работу мечты

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

13 февраля в Школе новых медиа пройдет мастер-класс "Шансы в кризис". Ведущая - Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала в Рунете и основательница рекрутингового агентства Pruffi.

Алена ведет образовательную деятельность. Она запустила специализированный курс, на котором помогает специалистам различных отраслей не просто правильно составить резюме и продать себя на рынке, но и найти работу своей мечты. На мастер-классе Алена расскажет о том, как не отчаиваться в сложных ситуациях и как искать работу в эпоху кризиса. Алена считает, что именно в такие времена открываются новые возможности.

Смотрите прямую трансляцию мастер-класса на этой странице в 19.00.

  • Когда: 13 февраля, 19.00
  • Что: встреча с экспертом по подбору персонала, который поможет правильно составить резюме и дорого продать себя
  • Кто: Алена Владимирская
  • Кому смотреть: всем, кто ищет работу своей мечты
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