Мастер-класс онлайн: Алена Владимирская поможет найти работу мечты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
13 февраля в Школе новых медиа пройдет мастер-класс "Шансы в кризис". Ведущая - Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала в Рунете и основательница рекрутингового агентства Pruffi.
Алена ведет образовательную деятельность. Она запустила специализированный курс, на котором помогает специалистам различных отраслей не просто правильно составить резюме и продать себя на рынке, но и найти работу своей мечты. На мастер-классе Алена расскажет о том, как не отчаиваться в сложных ситуациях и как искать работу в эпоху кризиса. Алена считает, что именно в такие времена открываются новые возможности.
Смотрите прямую трансляцию мастер-класса на этой странице в 19.00.
- Когда: 13 февраля, 19.00
- Что: встреча с экспертом по подбору персонала, который поможет правильно составить резюме и дорого продать себя
- Кто: Алена Владимирская
- Кому смотреть: всем, кто ищет работу своей мечты