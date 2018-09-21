Мослекторий покажет, что толкает человека на измену

Фото: из личного архива Елены Новоселовой/

22 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Еще раз про любовь 16+"

Почему одни люди готовы менять партнеров после первой же брачной ночи, а другие – верны своей второй половине всю жизнь? Чего мы ждем от спонтанного развития отношений? Какое счастье готовы построить сами? Должна ли совместная жизнь оказывать влияние на личность и менять человека? Как смотрят на отношения и брак мужчины и женщины? Об этом и многом другом расскажет Елена Новоселова, автор популярных книг и тренингов, постоянный эксперт телевизионных и радиопрограмм по темам семейных взаимоотношений и развития личности.

Смотрите 22 октября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.