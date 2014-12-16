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Происшествия

16 декабря 2014, 19:39

Евгения Евтушенко поместят в НИИ имени Бурденко с травмой головы

происшествия Евгений Евтушенко Поэты НИИ имени Бурденко

Евгений Евтушенко. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Спецборт с Евгением Евтушенко прибыл в Москву из Ростова-на-Дону. Поэта доставят на лечении в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в НИИ.

По словам источника, 81-летнего Евтушенко госпитализируют с ушибами головы. По последним данным СМИ, поэт упал в ванной гостиничного номера в Ростове-на-Дону и ушиб голову. Ранее сообщалось, что причиной госпитализации стала острая сердечная недостаточность, однако версия не подтвердилась.

Напомним, 14 декабря Евгения Евтушенко проводил в Ростове-на-Дону творческий вечер "Жизнь как приключение" в рамках проекта ЮНЕСКО "Культура без границ". Во время пребывания в городе состояние здоровья Евтушенко ухудшилось, поэта отправили в местную клинику.

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В связи с происшествием запланированный на шестое января творческий вечер поэта в Москве может не состояться. Однако на сайте КЦ ЗИЛ, где должна пройти встреча, регистрация на мероприятие пока открыта.

Евгений Евтушенко - один из самых ярких представителей поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг. Среди самых известных работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Евтушенко проводит творческие встречи с читателями в разных городах и продолжает писать. Последнее произведение поэта - стихотворение "Сторож Змиевской балки".

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