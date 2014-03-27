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Проекты

27 марта 2014, 11:33

Концепцию развития перспективных территорий Москвы подготовят к ноябрю

проекты новые территории концепции Александра Сытникова

Фото: ИТАР-ТАСС

К ноябрю планируется завершить разработку общей концепции развития перспективных территорий столицы, рассказала начальник управления института Генерального плана Москвы Александра Сытникова в интервью газете "Московская перспектива".

"Это будет некий свод рекомендаций, который разошлем всем органам исполнительной власти. Они будут ориентироваться на данный документ при принятии управленческих решений и в части благоустройства территорий, и в части организации автомобильного движения", - приводит слова Сытниковой пресс-служба Стройкомплекса столицы.

"Одной из основных целей Генерального плана станет разработка полицентричной структуры города. Здесь я хотела бы выделить территории приоритетного развития - так называемые точки роста, что раньше никогда не делалось. Точки роста помогут нам снять нагрузку с центра города, обозначив новые зоны активности и на периферии, и на присоединенных территориях." - сказала Сытникова.

Среди наиболее перспективных точек развития - международный финансовый центр в Рублево-Архангельском, "Сколково" и 12 центров развития в Новой Москве. Помимо этого, в данный момент создается концепция развития порядка 10 тысяч гектаров территории набережных.

По словам Сытниковой, тщательный анализ поможет выявить зоны с высоким потенциалом развития и заниматься ими. Это позволит серьезно разгрузить центр города, "сняв" маятниковое передвижение людей из дома на работу и обратно.

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