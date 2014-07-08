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Проекты

08 июля 2014, 11:46

Театр "Около дома Станиславского" отремонтируют после пожара

проекты капитальный ремонт стройкомплекс Москвы Московский драматический театр им. К.С. Станиславского

Фото: m24.ru

Пострадавший 10 лет назад во время пожара театр "Около дома Станиславского" ждет масштабный ремонт. Рабочим предстоит практически заново отстроить здание в Вознесенском переулке. Москва объявила конкурс на поиск подрядчика. Техническое задание выложено на портале госзакупок.

Отмечается, что комплексный капитальный ремонт коснется сразу четырех строений по Вознесенскому переулку. Начальная цена договора составляет 150 387 444. Источник финансирования - бюджет Москвы.

Согласно техническому заданию, в театре починят водостоки, а также займутся опалубкой и арматурными работами. Кроме того, рабочие проведут монтаж фундаментов и конструкций надземной и подземной частей зданий.

Планируется усилить стены, перегородки и панели. Помимо этого, в театре переложат трубы, займутся теплоизоляцией и отремонтируют автодороги на подъезде к зданию. Выполнить все работы нужно будет за 15 месяцев.

Напомним, что в 2004 году пожар уничтожил основную сцену театра "Около дома Станиславского", и члены труппы приняли решение работать на к малой сцене под названием La stalla. В 2008 году сотрудники театра получили приглашение работать в течение целого сезона на площадках французской столицы.

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Театр возник в 1970 году как любительская драматическая студия под руководством Вячеслава Спесивцева. В 1975 театр с окраины Москвы переехал в Вознесенский переулок, в особняк середины XIX века. Здесь Спесивцев впервые поставил "Я пришел дать вам волю" Шукшина, "Прощание с Матерой" Валентина Распутина и "Аты-баты, шли солдаты" Бориса Васильева. Особенно знамениты тогда были его "спектакли в электричках". Чтобы достать билеты "на Спесивцева", люди записывались в очередь за месяц до спектакля. Зимой даже ночевали возле касс и жгли костры.

В 1987 году художественным руководителем театра стал Юрий Погребничко. Именно он дал ему такое название. Оно появилось потому, что рядом со зданием театра находится дом-музей отца-основателя Художественного театра

Сейчас в репертуаре "Около" - зарубежная и русская классика. Однако зрителю не стоит рассчитывать на классическое прочтение. Например, чеховских "Трех сестер" в театре оказалось в два раза больше. Пьесу здесь намеренно превращают в балаган с романсами о "березовой русской тоске" и цыганской пляской.

Также среди постановок: "Нужна трагическая актриса" (по пьесе А.Н. Островского "Лес"), "Я играю на танцах и похоронах" (по пьесе А.В. Вампилова "Старший сын"), "Три мушкетёра" (по мотивам одноименного романа А. Дюма). Кроме того, в афише театра есть как спектакли для маленьких и для подростков.

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