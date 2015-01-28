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Экономика

28 января 2015, 11:38

Столичные магазины завышают цены на 30 процентов - Немерюк

продукты магазины сахар повышение цен Алексей Немерюк экономика и предпринимательство проверки магазинов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Сетевые магазины столицы завышают цены на некоторые продукты более чем на 30 процентов. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Согласно анализу, который проводит департамент, за две предыдущие недели был выявлен рост цен на определенную группу продуктов более чем на 30 процентов. В основном, цена значительно подросла на сахар. Поэтому мы инициировали обращения в Минпромторг, в прокуратуру и в ФАС о проведении проверок на наличие фактов необоснованного завышения цен по данным видам продовольствия", - сказал Немерюк.

Как сообщало M24.ru, сотрудники прокуратуры обнаружили завышенные цены на продукты в семи торговых сетях города - "Азбуке вкуса", "Перекрестке", "Магнолии", "Дикси", "Магните", "Билле" и "Спаре".

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В частности, в магазине "Азбука вкуса" на улице Садовая-Черногрязская говядина, полученная от поставщика по цене 259,09 рубля за 1 килограмм, продавалась по цене 460 рублей за килограмм (77,5% наценки). Кроме того, творог, который поставлялся по цене 307 рублей за килограмм, реализовывался за 629 рублей (свыше 100% наценки).

В магазине "Перекресток" на Дмитровском шоссе мороженая неразделенная рыба (тушка хека) продавалась по цене 269 рублей за килограмм, при этом была получена от поставщика за 116,5 рубля (130% наценки).

Напомним, для приема жалоб на повышенные цены на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

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