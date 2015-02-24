Отечественные производители заменили поставщиков рыбы из США и Европы

Поставщиков рыбы из США и ЕС заменили отечественные производители

Доля российских продуктов на столичных прилавках заметно увеличилась. Отечественные производители заменили поставщиков из США и европейских стран, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, рыбную продукцию поставляют с Дальнего Востока, из Сибири, Якутии и Мурманской области. В магазинах и на рынках также появились рыба-попугай из Индонезии, форель из Армении и российская селедка, пользующаяся огромной популярностью.

Что касается охлажденной рыбы, то на столичных прилавках можно найти, например, дораду и сибас из Турции, или мурманский лосось.

Теперь у москвичей также есть возможность попробовать енисейского муксуна и сига, якутскую ряпушку. Но в то, что рыбу можно доставлять охлажденной, верят не все. В частности, владелец одной из компаний по производству морепродуктов убежден, что без заморозки, которая выловлена далеко за пределами Москвы, рыба просто не сможет сохранить ни свежесть, ни вкус.

"В случае с Дальним Востоком это гигантские расстояния, по-другому никак не доставишь. И, соответственно, важную роль играет качество заморозки и транспортировка", – рассказал владелец интернет-магазина по продаже рыбы Владимир Потапов, отметив, что охлажденная рыба лучше замороженной – это миф.

Что касается дорогих ресторанов, то там рыба только охлажденная. Она доставляется самолетом, таким образом выловленный сибас из Турции или рыба-попугай из Индонезии уже через сутки может оказаться на тарелке у одного из посетителей. При этом из-за стоимости перевозки увеличивается цена блюда.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на срок годности продукта, который продавцы обязаны сообщить покупателю по первому требованию. Стандарт на охлажденную рыбу – 14 дней, но это не всегда гарантия удачной покупки.

"Особенно трудно определить подделку, когда продают филе. И там, и там белая рыба, и на вид даже эксперт не скажет вам точно, какая именно это рыба. Поэтому опытные люди, если покупают разделанную рыбу, то с кусочком кожи, по рисунку которой можно определить, что это не подмена", – пояснил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что Власти Крыма предложили правительству Москвы поставлять на рынки и в магазины столицы свежую черноморскую и азовскую рыбу – хамсу, шпроты и бычки.

Чтобы наладить торговые отношения со столицей, глава Крыма Сергей Аксенов направил Сергею Собянину письмо с просьбой о сотрудничестве. В столичном департаменте торговли готовы продавать улов крымских рыбаков, а ритейлеры заявляют о проблемах, связанных с доставкой рыбы. Рассматриваются различные варианты перевозки товаров, в том числе по воздуху.

Напомним, 6 августа 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении импорта "отдельных видов продовольствия" из стран, которые ввели санкции против России в связи с украинским кризисом. На следующий день правительство огласило список продуктов, импорт которых запрещен на год. В него вошли мясо, рыба, морепродукты, молочная, плодоовощная продукция, орехи, фрукты, колбасы и сыр. Все эти товары запрещено импортировать из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза.