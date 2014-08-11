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Экономика

11 августа 2014, 00:03

Норвежскую семгу в магазинах заменит рыба из Мурманска и Сибири

продукты бизнес рыба магазины импорт мясо санкции производители Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Импортные продукты, ввоз которых в Россию запретили на год, надо заменить на полках московских магазинов товарами отечественных производителей. Об этом заявил M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Вместо норвежской рыбы может появиться семга и форель из Мурманска, Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, на смену европейским и североамериканским импортерам придут компании из Латинской Америки и Африки. 91 предприятие из Бразилии, Уругвая и Парагвая уже готовы поставлять мясо.

По словам Немерюка, проблем с наличием и ассортиментом продовольствия в столице возникнуть не должно. "У сетевиков есть запасы продукции, которая теперь запрещена к ввозу. Продовольствия хватит на то время, пока они не переориентируются на новые рынки и новых производителей. Многие изготовители уже заранее перешли на российское сырье. Например, еще в начале года у Микояновского, Черкизовского мясокомбинатов и „Дымоваˮ в производстве было менее 10 процентов импортной продукции, сейчас ее доля сошла на нет", – отметил чиновник.

Место европейских и североамериканских импортеров готовы занять другие страны. "91 предприятие из Бразилии, Уругвая и Парагвая готовы поставлять в Россию мясную продукцию и птицу. Французских устриц могут заменить марроканские и тунисские", - уверен Немерюк.

Однако в первую очередь власти надеются, что попавшие под санкции иностранные товары будут замещены отечественными. "В целом мы хотим не заменить один импорт другим, а открыть как можно большему числу российских производителей вход на полки сетевых магазинов. Например, семгу, форель и другую рыбу могут поставлять предприятия из Мурманска, Дальнего Востока, северных районов Сибири. Раньше мы экспортировали в Европу рыбу, которую вылавливали в морях и озерах, а закупали оттуда искусственно выращенную", – пояснил Немерюк.

Глава депторговли добавил, что основные группы продовольствия, которые потребляет большинство населения, производится в России, в том числе на предприятиях с иностранным капиталом, например Danone.

Напомним, 6 августа президент Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении импорта "отдельных видов продовольствия" из стран, которые ввели санкции против России в связи с украинским кризисом. На следующий день правительство огласило список продуктов, импорт которых запрещен на год. В него вошли мясо, рыба, морепродукты, молочная, плодоовощная продукция, орехи, фрукты, колбасы и сыр. Все эти товары запрещено импортировать из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. Из магазинов могут исчезнуть известные бренды.

Сюжет: Как живет столица

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