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Экономика

04 февраля 2015, 21:42

Москвичи чаще всего жалуются на завышенные цены

продукты ФАС рынки ярмарки жалобы магазины горячая линия цены на продукты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Самое большое количество жалоб на горячую линию федеральной антимонопольной службы (ФАС) поступило от москвичей. За все время работы горячей линии в ведомство обратилось более тысяч столичных жителей, сообщает пресс-служба ФАС.

Жалобы на завышенные цены приходят из всех регионов страны, но больше всего из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Кроме того, за последнюю неделю на горячую линию поступило более тысячи обращений со всей страны. Прежний недельный рекорд - почти 900 обращений. Чаще всего россияне жалуются на цены на овощи и фрукты – 268 обращений, сахар – 171 и молочную продукцию – 133 обращения.

Количество возбужденных дел тоже увеличилось – их уже более 20. Помимо этого, продолжаются и проверки на продовольственных рынках.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

Напомним, горячая линия ФАС по вопросам цен начала свою работу 14 августа прошлого года. На сайте ведомства создана специальная форма. Жалобы принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

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Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что сетевые магазины столицы завышают цены на некоторые продукты более чем на 30 процентов.

"Согласно анализу, который проводит департамент, за две предыдущие недели был выявлен рост цен на определенную группу продуктов более чем на 30 процентов. В основном, цена значительно подросла на сахар. Поэтому мы инициировали обращения в Минпромторг, в прокуратуру и в ФАС о проведении проверок на наличие фактов необоснованного завышения цен по данным видам продовольствия", - сказал Немерюк.

Как сообщало M24.ru, сотрудники прокуратуры обнаружили завышенные цены на продукты в семи торговых сетях города - "Азбуке вкуса", "Перекрестке", "Магнолии", "Дикси", "Магните", "Билле" и "Спаре". В частности, в магазине "Азбука вкуса" на улице Садовая-Черногрязская говядина, полученная от поставщика по цене 259,09 рубля за 1 килограмм, продавалась по цене 460 рублей за килограмм (77,5% наценки). Кроме того, творог, который поставлялся по цене 307 рублей за килограмм, реализовывался за 629 рублей (свыше 100% наценки).

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