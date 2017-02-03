Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля 2017, 14:17

Общество

Флешмоб в рамках акции "Час Земли" пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Флешмоб в поддержку акции "Час Земли" состоится около памятника Юрию Долгорукому на улице Тверская, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Акция пройдет в конце марта. Во флешмобе будут участвовать школы-победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб".

Конкурс стартует 6 февраля, заявки принимаются до 1 марта. Темы выступлений выбирают сами участники по направлениям: экология Земли, экология Москвы, "Час Земли", защита флоры и фауны, популяризация и защита природных объектов и другие. Предложение нужно направлять в виде ссылки на youtube или файлообменник.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Москва присоединилась к акции "Час Земли" в 2009 году. Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В прошлом году мероприятие проходило в столице 19 марта. Московский планетарий и Москва-Сити тогда впервые приняли участие в акции, всего же подсветку отключили 1,5 тысячи зданий.

"Час Земли" ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.

природа WWF Час Земли общество флешмоб

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика