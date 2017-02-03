Флешмоб в рамках акции "Час Земли" пройдет в Москве

Флешмоб в поддержку акции "Час Земли" состоится около памятника Юрию Долгорукому на улице Тверская, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Акция пройдет в конце марта. Во флешмобе будут участвовать школы-победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб".

Конкурс стартует 6 февраля, заявки принимаются до 1 марта. Темы выступлений выбирают сами участники по направлениям: экология Земли, экология Москвы, "Час Земли", защита флоры и фауны, популяризация и защита природных объектов и другие. Предложение нужно направлять в виде ссылки на youtube или файлообменник.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.