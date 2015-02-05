В Доме музыки 19 февраля вручат премию "Фемида"

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19 февраля в Камерном зале Московского международного Дома музыки вручат юридическую премию "Фемида".
Награду – бронзовую статуэтку одноименной богини правосудия – получают российские и зарубежные юристы, государственные и общественные деятели, коммерческие и общественные организации, а также авторские коллективы за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства.
Лауреаты и дипломанты премии определяются по нескольким номинациям, список которых каждый год расширяется. В этом году список дополнен номинациями, посвященными памяти семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне, – "Память Победы" и "Ветеран".
В разные годы "Фемиду" получали премьер-министр Дмитрий Медведев (за вклад в развитие российской государственности), режиссер Никита Михалков (за фильм "12") и актриса Елена Яковлева (за роль следователя Каменской).
Премия "Фемида"Премия "Фемида" была учреждена в 1996 году Московским клубом юристов, с 2007 года соучредителем выступает Ассоциация юристов России, а с декабря 2014 года права на проведение премии Международный фонд поддержки правовых инициатив.
В Экспертный совет премии входят: президент фонда "Фемида" Валерий Руднев, декан юрфака МГУ Александр Голиченков, ректор МГЮА Виктор Блажеев, председатель Международного союза юристов Андрей Требков, Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Григорий Ивлиев и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Возглавляет экспертный совет руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин.
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