В Доме музыки 19 февраля вручат премию "Фемида"

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19 февраля в Камерном зале Московского международного Дома музыки вручат юридическую премию "Фемида".

Награду – бронзовую статуэтку одноименной богини правосудия – получают российские и зарубежные юристы, государственные и общественные деятели, коммерческие и общественные организации, а также авторские коллективы за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства.

Лауреаты и дипломанты премии определяются по нескольким номинациям, список которых каждый год расширяется. В этом году список дополнен номинациями, посвященными памяти семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне, – "Память Победы" и "Ветеран".

В разные годы "Фемиду" получали премьер-министр Дмитрий Медведев (за вклад в развитие российской государственности), режиссер Никита Михалков (за фильм "12") и актриса Елена Яковлева (за роль следователя Каменской).