Истории бывших политзаключенных: премьера фильма "Пермь-36. Отражение"

Док про советский исправительно-трудовой лагерь, существовавший в Пермской области с 1946 по 1988 год

Дата: 29 ноября в 20:00.

Место: кинотеатр "КАРО 11 Октябрь" (Новый Арбат, 24).

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Видео: Vimeo/sergei kachkin

Ради чего идти: "Пермь−36" – неофициальное название советской исправительно-трудовой колонии строгого режима в поселке Кучино Чусовского района Пермской области, существовавшей с 1946 по 1988 годы. Большинство отбывавших здесь наказание проходили по "политическим" делам. Сегодня на месте бывшей колонии открыт музей "Пермь-36".

В центре сюжета фильма "Пермь-36. Отражение" – истории трех бывших политзаключенных лагеря. Рабочий Виктор Пестов был осужден за антисоветскую деятельность, литературовед Михаил Мейлах – за хранение запрещенной в СССР литературы, правозащитник Сергей Ковалев – за работу над выходом еженедельника по Правам человека в СССР. Спустя годы они вновь возвращаются в лагерь, ныне музей.

Что еще: После показа пройдет обсуждение с режиссером Сергеем Качкиным.

Цена: 300 рублей.

Подробности о показе можно узнать на странице мероприятия в Facebook, о фильме – на посвященном ему сайте.

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