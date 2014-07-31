В день ВДВ москвичам покажут боевые машины и бронетранспортеры

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В праздновании дня ВДВ в Москве будут задействованы до 3 тысяч военнослужащих и около 120 единиц военной техники, в том числе боевые машины десанта, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и противотанковые вооружения, сообщил на пресс-конференции начальник штаба ВДВ Николай Игнатов.

"В настоящее время проходит испытание совершенно новой боевой машины БМД-4М, она успешно его проходит, думаю, на следующий юбилейный год она пройдет и на параде Победы", - приводит слова Игнатова Агентство "Москва".

Кроме того, в столице на день ВДВ откроется до 50 полевых кухонь.

По словам Игнатова, 2 августа на Суворовской площади ветеранские делегации возложат цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам. В этот же день на ВДНХ пройдет праздничное мероприятие, включающее показательные выступления воинов-десантников.

В свою очередь, настоятель Храма Пророка Илии протоиерей Андрей Речицкий рассказал, что 2 августа в честь Ильина дня и дня ВДВ пройдет молебен, а также литургию в храме Илии Пророка. В 11.00 от храма до Лобного места пройдет крестный ход, в нем примут участие солдаты и офицеры ВДВ.

2 августа москвичи смогут увидеть показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, марш воспитанников кадетских клубов ВДВ, поучаствовать в благотворительной трапезе и праздничном концерте на Васильевском спуске.

Также в день ВДВ в парке Горького будут бесплатно раздавать арбузы. В этом году закупили около 20 тонн сладких бахчевых. Традиция есть арбузы в День ВДВ родилась в конце 80-х – начале 90-х годов после вывода советских войск из Афганистана. Многие "афганцы" во время службы на день ВДВ отмечали свой праздник арбузами.