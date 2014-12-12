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Москва 24

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Культура

12 декабря 2014, 10:59

В России 12 декабря отмечают День Конституции

праздники День Конституции Конституция России

Россия 12 декабря отмечает День Конституции

В пятницу, 12 декабря, в России празднуется День Конституции, передает телеканал "Москва 24".

За последние годы в основной закон было внесено несколько важных изменений, связанных с укрупнением регионов. Увеличились и сроки полномочий президента до шести лет и депутатов Госдумы до пяти. А в этом году в Конституции было прописано объединение Верховного и Арбитражного судов, а также вхождение в состав России Крыма и Севастополя.

С Днем Конституции жителей нашей страны поздравил председатель правительства Дмитрий Медведев. "Конституция - основной закон, по которому живет наша страна. В этом документе заложены принципы российской государственности и суверенитета, закреплены неотъемлемые права и свободы человека", - отметил Медведев.

Кроме того, с праздником москвичей поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "Конституция служит основой правовой системы нашей страны, является главным гарантом гражданских прав и свобод, независимости и целостности государства, способствует реализации принципов законности и гуманизма", - подчеркнул он.

Основной закон страны был принят на референдуме в 1993 году. Впервые в истории России его положения стали нормами прямого действия. То есть при решении спорных вопросов именно ими должны руководствоваться государственные органы власти и суды.

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В СССР до 1977 года День Конституции отмечался 5 декабря - в день принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник перенесли на 7 октября (день принятия новой конституции СССР - "Конституции развитого социализма"). Традиция празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России.

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