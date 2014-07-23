Неизвестный кинул "коктейль Молотова" в здание медицинского центра

В окно медцентра в ВАО закинули бутылку с зажигательной смесью

Неизвестный в ночь на среду бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного медицинского центра. В результате в здании произошел пожар, пострадавших нет, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного 23 июня в 3.30. Звонивший сообщил, что неизвестный бросил "коктейль Молотова" в окно кабинета гинекологии одного из частных медицинских центров, расположенных на 15-й Парковой улице, в доме 38.

В здании возникло возгорание на площади около 2 квадратных метров, которое удалось потушить без помощи пожарных.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.