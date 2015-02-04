При пожаре на северо-востоке столицы погиб один человек

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При пожаре на северо-востоке Москвы один человек погиб, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах,

Пожар произошел двухкомнатной квартире дома №11 на улице Милашенкова. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось спасти двух человек. В 15.00 пожар спасатели смогли ликвидировать пожар.

Отметим, на прошлой неделе горело административное здание на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в доме №55 по Авиамоторной улице.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пламя было потушено в 8.40. В результате ЧП никто не пострадал, до прибытия спасателей из здания вышли 10 человек.