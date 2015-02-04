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04 февраля 2015, 13:55

Правительство проверит все здания РАН после пожара в библиотеке

пожары библиотеки чп ИНИОН РАН

Фото: M24.ru

Столичное правительство проверит все здания Российской академии наук после пожара в библиотеке ИНИОН. Инспекторы обратят особое внимание на противопожарную безопасность зданий, сообщает "Интерфакс".

По словам замглавы правительства Аркадия Дворковича, пожар в библиотеке показал, что проверки необходимо проводить тщательнее.

Напомним, пожар возник в библиотеке на Нахимовском проспекте в пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар был потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

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Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут. Правда, пока неизвестно куда именно.

По предварительной информации, огонь уничтожил каждую пятую книгу в библиотеке. Однако научная литература с середины XIX века до 1930-х годов не пострадала.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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