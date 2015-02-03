Научная литература XIX века не пострадала при пожаре в библиотеке ИНИОН

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Доступ к научной литературе с середины XIX века по 1930 год, хранившейся в библиотеке Института научной информации по общественным наукам, сохранился. Все материалы были отсканированы задолго до пожара в ИНИОН, сообщает Агентство "Москва".

Решение о сканировании книг было принято еще семь лет назад, всю работу удалось завершить до пожара.

Напомним, пожар возник в библиотеке на Нахимовском проспекте в пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут. Правда, пока неизвестно куда именно.

По предварительным данным, сгорела каждая пятая книга, находившаяся в библиотеке.