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03 февраля 2015, 11:26

Пострадавшему от пожара зданию библиотеки ИНИОН РАН не грозит обрушение

пожары библиотеки чп ИНИОН РАН

Зданию библиотеки ИНИОН РАН не грозит обрушение

Зданию библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН обрушение не грозит. Об этом в ходе селекторного совещания рассказал глава Национального центра управления в кризисных ситуация НЦУКС Виктор Яцуценко, сообщает ТАСС. По его словам, здание обследовали с помощью комплекса "Cтруна", угрозы обрушения нет.

Напомним, пожар возник в библиотеке на Нахимовском проспекте в пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

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Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Что касается самого здания библиотеки, то его восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания, совершенно непригодно для хранения редких книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Куда будет перевезен книжный фонд библиотеки на период реставрации здания - пока неизвестно.

Устанавливается точное количество сгоревших книг. По предварительным подсчетам, в огне погибла каждая пятая книга, хранившаяся в библиотеке.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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