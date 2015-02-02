Электронную базу данных сгоревшей библиотеки ИНИОН восстановят

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Электронную базу данных сгоревшей библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН восстановят. У руководства научного учреждения сохранились компакт-диски с информацией из базы, рассказал Агентству "Москва" директор ИНИОН РАН Юрий Пивоваров.

"Саму базу обязательно возродим, у нас есть компакт-диски, что-нибудь придумаем", - заявил Пивоваров.

По его словам, этаж с серверами был частично залит водой в ходе тушения пожара, поэтому пока невозможно сказать, какая часть баз данных выведена из строя.

Напомним, пожар возник в здании библиотеки на Нахимовском проспекте в пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Что касается самого здания библиотеки, то оно будет восстановлено на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания, совершенно непригодно для хранения редких книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Куда будет перевезен книжный фонд библиотеки на период реставрации здания - пока неизвестно.