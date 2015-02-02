Прокуратура начала проверку по факту пожара в библиотеке ИНИОН

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Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара в здании библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН, сообщает пресс-служба ведомства. Возгорание произошло 30 января в помещении культурного учреждения на Нахимовском проспекте.

Прокуратура оценит действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснит, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Спасатели уже завершили разбор завалов сгоревшей библиотеки. Однако на месте пожара остаются дежурить пять основных отделений пожарных.

Пожар в ИНИОН стал одним из самых серьезных в столице за последние годы. Изначально ему присвоен третий номер сложности. Отметим, что пятый, высший по сложности, номер присваивается только в исключительных случаях. Например, в 1996 году, когда в столице горел шинный завод.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

В настоящий момент здание полностью непригодно для какого-либо хозяйственного использования, не говоря уже о хранении книг и научных материалов. Руководство, центральный аппарат и бухгалтерия ИНИОН временно переезжают в подведомственное здание Федерального агентства научных организаций на Нахимовском проспекте. В данное время обсуждается организация рабочих мест для сотрудников ключевых отделов, центров и групп института. Что касается размещения библиотечного фонда, то этот вопрос пока не решен.

В библиотеке ИНИОН насчитывалось 14,2 миллиона книг на древних, современных восточных, европейских и русском языках. Кроме того, там хранились собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО.