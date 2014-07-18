Фрагменты тела найдены на месте крушения поезда в московском метро

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В четверг, 17 июля, во время разбора разрушенных вагонов поезда, потерпевшего крушение в столичной подземке, обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе судебно-медицинской экспертизы предстоит выяснить, принадлежат ли фрагменты кому-то из погибших или раненых в результате ЧП на Арбатско-Покровской линии или же это останки человека, погибшего задолго до аварии.

Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда на "синей" ветке погибли 23 человека. Тела шестерых погибших в результате аварии в столичном метро направлены родственникам для захоронения.

В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 миллиона рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда.