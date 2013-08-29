Более 6 тыс. полицейских обеспечат безопасность на День города

На время празднования дня города в Москве 7 и 8 сентября в обеспечении общественного порядка будут задействованы более 6,1 тысячи сотрудников полиции и 5,2 тысячи военнослужащих Внутренних войск МВД РФ. Им в помощь будут приданы 1 тысяча работников ЧОП и 200 народных дружинников, сообщает в четверг столичный полицейский главк.

Ранее сообщалось, что с утра 5 сентября до утра 9 сентября московская полиция переводится на усиленный вариант несения службы

В рамках празднования Дня города в Москве 7 и 8 сентября запланировано проведение почти 800 праздничных массовых мероприятий.

Перед началом празднования все связанные с проведением массовых мероприятий объекты будут обследованы кинологами со служебными собаками, а затем - взяты под круглосуточную охрану. В местах прохода на открытые площадки, в парки и зоны отдыха будут организованы КПП, на которых полицейские будут досматривать граждан с применением металлодетекторов. Кроме того, полицейские проконтролируют развернутые в местах массовых гуляний торговые точки, чтобы в них не было алкоголя, а также любых напитков в стеклянной таре.

День города, или 866-летие российской столицы отметят 7 сентября. Традиционно праздник откроется на Красной площади, а одной из главных площадок Дня города станет Музей Москвы в здании Провиантских складов на Зубовском бульваре. Праздничные площадки оборудуют на каждом бульваре, а в каждой префектуре горожанам представят свою уникальную программу. Кроме того, москвичей и гостей города порадуют фейерверками и водными шоу.

Накануне праздника - 6 сентября - пригородные электрички будут бесплатными. В этом году в День города в Москве запланировано рекордное количество свадеб - около 2200.