Полиция ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

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В Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

В ходе проверки в одном из домов по Истринскому району задержаны пятеро человек в возрасте от 19 до 29 лет, которые организовали лабораторию по изготовлению наркотического вещества.

При осмотре дома злоумышленников сотрудники полиции обнаружили и изъяли специальное оборудование, весы и 137 грамм готового наркотического средства – амфетамин.

По данному факту возбуждено 5 уголовных дела по статье "Незаконные изготовление, хранение наркотических веществ в крупном размере". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.