В Москве разыскивают подозреваемого в убийстве мужчины

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины

Сотрудники московской полиции ищут мужчину, подозреваемого в совершении убийства 25-летнего жителя района Бирюлево Западное, произошедшего 10 октября на Востряковском проезде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, всем нарядам полиции юга столицы выданы скриншоты с изображением правонарушителя, снятые с камер видеонаблюдения, установленных на подъездах домов, возле которых произошла трагедия.

Полицейские провели обыски мест, где предположительно мог бы скрываться подозреваемый, в том числе места проживания иностранцев, а также кафе, рестораны и сауны.

В результате проверок сотрудники полиции задержали 87 иностранных граждан, незаконно проживающих на территории России. Также выявлен один иностранец, находившийся в федеральном розыске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят обращаться по телефонам: (499) 613-18-65, (499) 320-55-16 или в службу "02" (с мобильного - 002 или 020).