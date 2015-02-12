Грабители устроили перестрелку с полицией в центре столицы

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Столичные полицейские задержали трех грабителей, которые попытались совершить нападение на бизнесмена, перевозившего 5 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на пересечении улиц Земляной вал и Малый Казенный переулок. При задержании подозреваемые открыли стрельбу из имеющегося у них оружия, в результате чего пострадал случайный прохожий, который для оказания помощи незамедлительно доставлен в медицинское учреждение.

По данным полиции, налетчики использовали несколько автомашин, на одну из которых кустарным способом была нанесена специальная окраска полицейской машины. Также на машину повесили фальшивые номера МВД и оборудовали ее мигалкой.

При обыске автомобилей и жилья преступников правоохранители изъяли автомат АКС-У, два пистолета Макарова, несколько комплектов полицейской формы, маски с прорезями для глаз.

Налетчиков задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.