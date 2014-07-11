Базу данных задержанных на 48 часов планируют создать в Москве

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В Москве может появится база данных задержанных на 48 часов, сообщает в пятницу МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу столичной полиции Анатолия Якунина.

"Надо проработать вопрос создания базы задержанных. Может быть, на первом этапе, в отношении лиц, которые задерживаются на 48 часов", - заявил Якунин.

По его словам, создание базы поможет родственникам и знакомым оперативно узнавать местонахождение своих близких в случае задержания. Сейсас задержанные имеют законодательную возможность позвонить родственникам, сказал он.

Начальник столичного главка МВД добавил, что раскрываемость преступлений по горячим следам в городе составляет от 25 до 40 процентов, однако этот показатель повысится с внедрением новых технологий.

"Раскрываемость преступлений по горячим следам - от 25 до 40 процентов. Это мало. Нужно стремиться раскрывать больше, но когда у нас в полной мере заработает мобильное приложение, и все машины - патрульные службы по линии ППС, ДПС и вневедомственной охраны будут этим оснащены, раскрываемость по горячим следам будет выше", - цитирует Якунина "Интерфакс".

Анатолий Якунин также отметил, что речевые регистраторы, фиксирующие обращения граждан, уже установлены во всех дежурных частях полиции в Москве.

"Речевыми регистраторами, которые дают возможность фиксировать все телефонные обращения граждан, оснащены на сто процентов все дежурные части", - заявил он.

Регистраторы "дают возможность оценивать информацию, которая поступает в дежурные части, а также давать оценку тому, как работают дежурные наряды полиции, как оперативные дежурные обращаются с гражданами по телефону".

В свою очередь, начальник службы "02" Татьяна Стружук сказала, что только 30 процентов обращений на службу "02" и "телефон доверия" столичной полиции - это сообщения о реальных преступлениях, остальные звонящие в основном выражают недовольство социальными проблемами, передает "Интерфакс".

"Граждане зачастую воспринимают службу "02" и "телефон доверия" в качестве гарантированной возможности решения проблем, возникающих не столько в ситуациях, находящихся в компетенции правоохранительных органов, сколько для выражения недовольства социальными проблемами", - пояснила она.

Так, в службу "02" сообщают о неработающих лампочках в подъезде и неправильном начислении пенсии.

"Такие сигналы идут массово. Если за полугодие мы зарегистрировали 1,3 миллионов сообщений, то только 30 процентоа из них - о преступлениях, остальное - сообщения подобного рода. Мы вынуждены перенаправлять такие обращения в территориальные подразделения", - подытожила Татьяна Стружук.