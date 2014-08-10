Голову попавшей под "Ракету" пловчихи нашли в канале имени Москвы

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В канале имени Москвы обнаружили голову женщины, предположительно, попавшей под судно "Ракета" 3 августа, сообщает в воскресенье "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье около 13.00 спасатели обнаружили плывущую голову женщины, извлекли ее из канала и передали полицейским.

По предварительным данным, голова принадлежит пловчихе, которая погибла 3 августа в канале имени Москвы в районе Лобни в результате наезда судна на подводных крыльях.

Женщина заплыла на судовой ход и оказалась разрублена прогулочным катером. Фрагменты тела в течение нескольких дней находили на разных отрезках водного канала, уточнил источник информагентства.

По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка.