В зону поисков пропавшего самолета Airbus направлены военные корабли

В зону поисков пропавшего самолета Малайзия направила военные корабли

В зону поисков пропавшего самолета Малайзия направила три военных корабля. Свою поисковую операцию ведет Индонезия, на территории которой лайнер исчез с радаров. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, производитель пропавшего малазийского лайнера Airbus также готова помочь властям Индонезии в его поисках.

Самолет искали с помощью авиации и морских судов. Ночью операцию временно прекратили. Свою помощь предложили еще пять стран.

Вице-президент Индонезии заявил, что пропавший малазийский борт компании AirAsia, скорее всего, потерпел крушение.