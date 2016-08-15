В осаде осадков: к чему привел многочасовой ливень в Москве

В понедельник на Москву обрушился многочасовой дождь. О том, каковы последствия непогоды, – читайте в материале m24.ru.

В столице был установлен погодный рекорд – к полудню выпало 48 миллиметров осадков (при месячной норме в августе – 77 миллиметров). До конца дня ожидается еще 20–30 миллиметров осадков.

Предыдущий рекорд для середины августа – 25,2 миллиметра – был установлен почти 130 лет назад.

В столице побит 130-летний рекорд по количеству осадков

Из-за непогоды МЧС объявило экстренное предупреждение.

В "Мосводосток" поступило более 140 заявок о подтоплениях. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части дежурят 398 бригад: это более 1,2 тысячи человек и 290 единиц спецтехники.

На Каспийской улице спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленных машин и автобуса, которые заглохли в воде и не заводились. Еще один автобус подтопило на улице Академика Анохина на пониженном участке дороги. Пассажирам этого автобуса также помогали выбираться спасатели.

На дорогах возле Яузы пытаются откачать воду

Из-дождя вышла из берегов Яуза. Это привело к подтоплениям на Малахитовой улице и на развороте под Ростокинским мостом. Движение там перекрыли. Водителей просят отказаться от поездок в эту часть города. Также ливень затопил тоннель под мостом рядом с торговым центром "МЕГА Белая дача".

Непогода причинила неудобства не только столичным автомобилистам, но и подмосковным дачникам. В Люберецком районе Московской области оказались подтоплены 40 дачных домов и участков. Спасателям пришлось эвакуировать на лодке семью из трех человек. Подтопления есть и во многих других районах области.

Почти 800 домов Подмосковья находятся под угрозой затопления

Несмотря на аномальный дождь столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме. Изменений в расписании рейсов, связанных с метеорологическими условиями, нет.

По данным синоптиков, дождь в Москве продлится до вторника. В Гидрометцентре отметили, что циклон, принесший ливни, отходит на север и сливается с атлантическим циклоном, поэтому уже 16 августа сильные дожди оставят город, а, начиная с 18 августа, температура будет повышаться.

Количество осадков, выпавшее в Москве за сутки: Станция Балчуг – 92,5 мм дождя, что составило 113 процентов от месячной нормы (норма 82 мм);

Станция ВДНХ – 72,5 мм – 88% от месячной нормы (норма 82 мм);

Станция Тушино – 62 мм – 68% от месячной нормы (норма 91 мм);

Станция Немчиновка – 93,5 мм – 120% от месячной нормы (норма 78 мм);

Станция Бутово – свыше 50 мм;

Станция Строгино – свыше 30 мм.



При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.