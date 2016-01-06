Москвичей ждет морозное Рождество

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Рождество в столице выдастся морозным, предупреждают синоптики. Столбики термометров опустятся до минус 13 градусов, сообщает Гидрометцентр.

7 января погода будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами возможна гололедица.

Такая погода может неблагоприятно сказаться на здоровье людей с больными суставами, а также тех, кто страдает заболеваниями легких.

Морозы пришли в столицу в новогоднюю ночь, и, по прогнозам синоптиков, потепление в городе наступит только к 7 января. Столбики термометра поднимутся до 11 градусов ниже нуля. А к воскресенью в столице может потеплеть до –4 градусов.

В настоящее время погода в Москве примерно на 7-8 градусов ниже климатической нормы.