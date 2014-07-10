В России открываются военно-исторические лагеря для подростков

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В июле в России начнут открываться военно-исторические лагеря "Я гражданин и защитник великой страны".
Лагеря организует Российское военно-историческое общество (РВИО), возглавляемое министром культуры Владимиром Мединским.
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10 июля летний лагерь откроется под Нижним Новгородом. Туда смогут приехать дети от 12 до 18 лет. Позднее подобные лагеря появятся в Волгоградской и Челябинской областях, а также в Крыму.
Всего за лето этого года военно-патриотические лагеря примут более полутора тысяч детей.
Организаторы утверждают, что лагеря не имеют отношения к политике и не будут готовить детей к войне, хотя и планируется сотрудничество с Минобороны. "Разве познакомить подростка с оружием, рассказать ему, например, о пневматической винтовке означает готовить его к войне?" - ответил пресс-секретарь РВИО Владислав Кононов на вопрос "Интерфакса".
По словам Кононова, название программы - "Я гражданин и защитник великой страны" - имеет целью воспитание у подростков гордости за родину.