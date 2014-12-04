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Спорт

04 декабря 2014, 11:25

Российские пловцы установили новый мировой рекорд в эстафете

плавание мировой рекорд

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские пловцы установили новый мировой рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Дохе. Мужская сборная России показала рекордное время в комбинированной эстафете 4 по 50 метров, сообщает "Р-Спорт".

Команда в составе Станислава Донца, Сергея Гейбеля, Александра Попкова и Евгения Седова показала время 1 минута 32,78 секунды. Прежний рекорд принадлежал итальянцам, их результат хуже на секунду.

Стоит отметить, что российский рекорд был установлен во время отборочных соревнований.

Накануне мужская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Чемпионат мира по плаванию стартовал 3 декабря в столице Катара. В ходе первого дня соревнований россияне завоевали две серебряных награды. В медальном зачете лидирует команда Испании, на счету которой два золота.

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