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Культура

19 ноября 2013, 15:12

На сайтах планетария и зоопарка стартуют продажи единого билета

планетарий зоопарк культура продажи маршруты и гиды семейная и молодёжная политика единый билет

Фото: ИТАР-ТАСС

20 ноября начнутся продажи единого билета в планетарий и зоопарк. Приобрести его можно на сайтах этих заведений. Билет будет действовать в течение всего дня, сообщили в столичном департаменте культуры.

Единый билет также дает право посетить интерактивную лабораторию планетария – музей "Лунариум", провести там опыты и эксперименты.

При покупке билета для всех посетителей предоставляется скидка в размере 10% от полной стоимости. Продажи начинаются заранее - за 7 дней до даты посещения.

Отметим, что планетарий работает ежедневно, кроме вторника, с 10 до 21:00, зоопарк – также ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 17:00.

Напомним, что в 2014 году Московских зоопарк отмечает 150 лет. В честь юбилея для посетителей запланирована увлекательная зимняя программа.

С 1 декабря на территории зоопарка откроются рождественские ярмарки, начнутся праздничные акции, а в пустующих вольерах появятся инсталляции из льда и света.

Кроме того, для посетителей на время зимних праздников запланированы познавательные экскурсии и конкурсы, где юные следопыты попытаются опознать животное по следам.

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