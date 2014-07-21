В пешеходных зонах и парках Москвы появится "культурная" навигация

В пешеходных зонах и парках Москвы установят "культурные терминалы"

Осенью в пешеходных зонах и парках столицы появятся культурные терминалы под названием "Окна РОСТа", названные в честь проекта Владимира Маяковского, рассказал в эфире радио "Москва FM" председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

На дисплеях будет расположена виртуальная карта, по которой можно будет проложить маршрут к ближайшему учреждению культуры, узнать его график работы, расписание и другую полезную информацию. В терминалах также можно будет посмотреть, какие актеры заняты в театральных постановках в конкретный день.

Кроме того, пользователи узнают, где можно перекусить и даже вызвать такси. А сами учреждения культуры смогут размещать на экранах информацию и последние новости.

"Многие жители не знают, какие мероприятия проходят в их парковой зоне, в библиотеке, музее, выставочных залах. Они бы, может, и не поехали бы в центр города, если бы знали, что сейчас проходит в их районе. Это нужно для того, чтобы каждый смог сориентироваться и выбрать то, что ему нужно", - пояснил эту инициативу Герасимов.

По его словам, две тысячи учреждений культуры уже изъявили желание участвовать в проекте. "Культурное пространство должно быть единым и понятным, как для москвичей, так и для гостей столицы", - отметил он.

"Окна РОСТа" будут состоять из опор и больших дисплеев в антивандальном корпусе.