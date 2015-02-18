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Политика

18 февраля, 16:29

Пенсионеры с доходом в 1 млн рублей в год могут остаться без пенсии

пенсионеры доходы власть выплата пенсий

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Пенсионерам, годовой доход которых превышает 1 миллион рублей, не будут платить пенсии. Соответствующее предложение было выдвинуто на совещании правительства России, сообщает МИА "Россия сегодня".

Инициатива была одобрена Кабинетом министров. "Такую систему ограничений нужно постепенно вводить. Сейчас мы ее отрабатываем, это позволит нам в будущем приостанавливать выплату пенсий тем, у кого среднегодовой доход превышает 1 миллион рублей", – заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Речь идет о работающих пенсионерах, которые сейчас получают и зарплату, и пенсию.

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Он подчеркнул, что соответствующий законопроект будет в скором времени разработан.

"Это не коснется большинства граждан. Эта мера будет касаться высокооплачиваемых категорий населения, 1 миллион рублей в год – это 83 тысячи в месяц", – подчеркнул Топилин.

Напомним, с 1 февраля в России вырос размер пенсий. Пенсии по старости выросли на 11,4 процента. Так, средняя пенсия прибавила 1 265 рублей и увеличилась до 12464 рублей.

Возросли и страховые пенсии по инвалидности – с 7176 до 7994 рублей, а по потере кормильца – с 7218 до 8040 рублей. Всего же февральское повышение коснулось почти 40 миллионов россиян.

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