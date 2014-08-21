Инвесторы будут строить в Москве паркинги с ресторанами и торговыми центрами

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Москомархитектура будет рекомендовать инвесторам строить паркинги с дополнительным функционалом: кафе, ресторанами, торговыми центрами, офисами. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рекомендуем такие проекты и считаем важным добавлять общественную функцию паркингу. Особенно это касается первых этажей для формирования активного фронта застройки", - отметили в Москомархитектуре.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что парковка как этажерка в городе выглядит "довольно уныло", поэтому многоэтажные стоянки нужно разнообразить и совместить с другими сервисами. "Это могут быть точки общественного питания, торговли, административные помещения", - сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что особое внимание с точки зрения архитектуры и дизайна следует уделять первому этажу, входу в паркинг и фасаду стоянки. "Они очень важны и должны быть дружественны человеку", - сказал он.

Напомним, 20 августа на Архитектурном совете Москвы впервые рассматривался "парковочно-офисный" комплекс, который инвесторы предполагают разместить на Краснопресненской набережной. Здание будет шестиэтажным, но, в отличие от обычных офисно-торговых центров, целых четыре этажа здесь займет парковка на 101 машино-место. На пятом этаже разместится администрация комплекса, а на шестом откроется ресторан на 140 мест. Сейчас здесь расположена плоскостная парковка.

Первый заместитель генерального директора ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы" Игорь Гуров отметил, что у предприятия, курирующего программу "Народный гараж", есть проекты строительства многоэтажных паркингов с коммерческими площадями. "Но так как в нашем случае земля выделяется для строительства и проектирования объектов гаражного назначения, мы не можем организовать там, общепит. Зато планируем отдавать площади под продажу сопутствующих товаров и услуг: шиномонтаж, мойки, магазины запчастей, пункты хранения резины и другие. Они смогут занять до 30% площадей", - рассказал он.

Напомним, программа "Народный гараж", запущенная в Москве в 2005 году, будет свернута. На смену ей придет новый проект "Инвестиционный гараж". Новые многоэтажные парковки будут строиться за счет внебюджетных источников на землях, выделенных под "народные гаражи". В 2010 году под эти цели дирекция гаражного строительства получила порядка 400 участков, при этом было использовано менее половины из них. Себестоимость строительства гаражей составит не менее 500 тысяч рублей за машино-место.

Президент Российской Академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев полагает, что соединение нескольких функций в паркинге сделает гараж более комфортным для автомобилистов. "Например, владельцы моек сегодня открывают кафе, где можно перекусить в ожидании машины. Таким образом решили увеличить степень комфорта для людей. То же самое можно делать и с парковками: поставив машину, москвичи смогут зайти пообедать или поужинать", - сказал он.

Бывший глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко отметил, что стоимость строительства паркинга с офисами будет на 20-30% выше, чем парковки без дополнительных функций. "Зато офисы окупаются быстрее, если их сдавать в аренду, а парковочные места могут пустовать", - пояснил он.

Наталья Савельева