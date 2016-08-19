Почти 200 дворов благоустроят в ЦАО на средства от платных парковок

Средства от оплаты парковок в центре столицы направят на благоустройство 186 дворовых территорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на префекта ЦАО Владимира Говердовского.

По его словам, все адреса, включенные в программу благоустройства, согласованы с жителями и утверждены депутатами муниципальных собраний. В этом году программа благоустройства, по сравнению с прошлым годом, расширена.

Во дворах планируется заменить асфальт, провести комплексное озеленение, создать детские площадки и зоны для отдыха. Также по итогам голосования на портале "Активный гражданин" благоустроят 16 территорий общего пользования. Самыми крупными из них станут два сквера – на улице Академика Петровского и Олимпийском проспекте. Завершить программу благоустройства планируют к 1 сентября.

Деньги от оплаты парковок сразу же направляются в управы районов. В 2016 году Центральный округ получил 1 миллиард 365 миллионов рублей.

По словам префекта, эти средства позволят заменить более 170 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установить 370 объектов малых архитектурных форм на спортивных, детских площадках и в игровых городках, а также благоустроить 113,5 тысячи квадратных метров газонов.



Планы по расходованию средств управы размещают на своих сайтах, а затем публикуют отчеты о выполненных работах.