За год в Москве обнаружено более 16 тысяч брошенных автомобилей

"Утро": За год в Москве выявлено 16,3 тыс. брошенных автомобилей

С начала 2013 года в Москве обнаружено 16,3 тысячи брошенных автомобилей. Владельцы забрали из них 4 тысячи.

Как сообщает телеканал "Москва 24", если хозяина беспризорного автомобиля установить невозможно, то машину отправляют на стоянку временного хранения, которых в городе 16. После этого авто утилизируется.

В Подмосковье, кстати, с автохламом борются с помощью "парконов". Правда, это работает только в том случае, если на машине есть номер.

Помочь инспекторам могут и сами жильцы – на портале столичного правительства "Наш город" начали принимать заявки на брошенные автомобили. Для этого нужно сфотографировать автохлам и отправить заявку.