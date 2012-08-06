Парковка у зданий аэровокзалов может быть запрещена

ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта предлагает для обеспечения безопасности граждан запретить стоянку транспортных средств "в непосредственной близости от фронтона здания аэровокзала", сообщает пресс-служба Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Остановку автомобилей предполагается допускать только на время, необходимое для посадки или высадки пассажиров.

Чтобы автомобили не могли заехать на тротуар или въехать в здание, у подъездов аэровокзалов будут устанавливаться заграждения – массивные тумбы, системы барьеров или безводные рвы.

Любые автомобили, оставленные у аэровокзалов, будут эвакуироваться.