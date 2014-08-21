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21 августа 2014, 11:40

Исторический общественный туалет в парке Горького откроют в пятницу

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Фото: park-gorkogo.com

В пятницу, 22 августа, в парке имени Горького после реставрации откроют исторический общественный туалет, построенный в 1935 году по проекту архитектора Власова.

"В процессе реставрационных работ были воссозданы профилированные потолочные карнизы, изразцовые печи, которыми первоначально отапливалось здание. По индивидуальным чертежам были отлиты полуциркульные раковины-умывальни, занявшие свое первоначальное место и завершившие центральную композицию помещений уборных", - сообщили в пресс-службе парка имени Горького.

Также рабочим удалось воссоздать графический рисунок полов, профилированные декоративные рамы и фальшкамины с полуциркульными скамьями.

Туалет разделен на мужской и женский блоки, в каждом из которых есть входные тамбуры, воссозданные по материалам авторского проекта. Еще одна особенность общественной уборной – круглые туалетные комнаты с купольными стеклянными потолками, за счет которых в помещениях присутствует естественное освещение.

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