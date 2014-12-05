Продажу алкоголя в парках могут разрешить к летнему сезону - Немерюк

В Мосгордуме обсудили допустимость продажи алкоголя в парках

К летнему сезону 2015 года в нестационарных павильонах парков могут разрешить торговлю слабоалкогольными напитками. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в ходе совместного заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям и комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в Мосгордуме.

"Я думаю, что алкоголь до 16,5 градусов мы могли бы разрешить продавать в нестационарных объектах, которые занимаются общепитом. Для этого городской думе придется выйти с инициативой и инициировать принятие поправок в федеральный закон, поскольку там в двух разных разделах содержаться противоречивые нормы", - передает слова Немерюка Агентство "Москва".

Чтобы не откладывать рассмотрение вопроса, руководству парков необходимо разработать критерии для территорий, где мог бы продаваться легкий алкоголь, подчеркнул он. Немерюк отметил, что эти правила можно выработать в течение месяца и к следующему сезону внедрить систему и пройти все согласования в правительстве.

Добавим, что сейчас, по данным, опубликованным на портале открытых данных, в столичных парках расположено порядка 27 объектов розничной торговли и общественного питания, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.

В свою очередь, глава департамента культуры Сергей Капков отметил, что сервис по продаже алкоголя в парках необходимо предусмотреть к Новому году.

"Если в этом году мы во всех парках будем широко праздновать Новый год, у нас нет возможности угостить посетителей шампанским, а шампанское они принесут себе сами, никого обманывать не надо. Потому что Новый год без шампанского, мандаринов и оливье в России не празднуется. Мы как законодатели и как местные власти должны предусмотреть некий сервис для людей, которые хотят культурно отдыхать", - сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что нельзя лишать москвичей возможности во время прогулки или активного отдыха в парке согреться глинтвейном. "Вокруг того же Парка Горького нет ни одного стационарного объекта, который может торговать алкоголем. Но это не значит, что мы должны лишать москвичей возможности согреться глинтвейном, или даже водкой, или каким-то крепким напитком, но какой-то атмосферный напиток возможен совершенно", - подчеркнул Капков.

В ходе заседания в пятницу пятницу Немерюк также заявил, что Москве необходимо пойти по пути некоторых европейских городов и разделить виды алкогольных лицензий.

"Скажу, что мы изучали опыт многих стран. В Лондоне существует восемь видов алкогольных лицензий. Проводится фуршет выездной где-то в парке, в зоне отдыха проводится свадьба, есть лицензирующий орган, который на один день выдает лицензию. Пожалуйста - вот вам лицензия, чтобы вы сегодня в этом парке могли пить алкоголь при проведении такого мероприятия", - сказал Немерюк.

В департаменте торговли пояснили, что если предложение будет принято, то лицензии будут выдаваться не частным лицам, а юридическим, то есть организатором выездных мероприятий (в том числе в парках города), владельцам ресторанов и магазинов.

Напомним, 24 ноября глава департамента культуры Сергей Капков предложил узаконить продажу слабоалкогольных напитков в парках Москвы, так как его все равно проносят просто так или продают "из-под полы".

Запрет на розничную продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 часов начал действовать с января 2013 года. Торговля спиртным полностью перешла в стационарные магазины еще раньше, а с 1 июня 2014 года запрет распространился на сигареты. В итоге, часть киосков, ранее торговавших алкоголем, перестали работать ночью и даже вовсе сменили профиль.

Кроме того, в октябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании правительства России предложил вернуть алкоголь и табак в малую розницу.