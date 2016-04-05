Собственники добровольно приступили к сносу аттракционов на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

5 апреля собственники трех аттракционов на ВДНХ добровольно начали демонтаж, сообщает пресс-служба выставочного центра. Так, аттракционы "Кобра", "Марс-306" и "Автодром" должны быть ликвидированы с территории ВДНХ до конца этой недели.

Субарендаторы ЗАО "Российская выставка аттракционов" начали исполнять решение столичного Арбитражного суда об освобождении земельного участка. К работам также привлечены сотрудники группы компаний "Мир", являющейся производителем данных конструкций.

На ВДНХ появятся новые современные американские горки

"Если говорить о парке аттракционов ВДНХ, парком это место всегда было трудно назвать. Место зажато между широкими проездными дорогами. Это неудобная территория, где просто были установлены несколько громоздких технологических конструкций", – прокомментировал ситуацию архитектор Арсений Леонович.

Напомним, надзорные органы добивались закрытия колеса обозрения и других конструкций на территории ВДНХ более двух лет. Именно на этих аттракционах в 2009, 2013 и 2015 годах произошли три крупных поломки, в ходе одной из которых люди провисели вниз головой около получаса.