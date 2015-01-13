Памятник Елене Образцовой может появиться в столице

Елена Образцова. Фото: ТАСС / Александр Куров

В Москве должен появиться памятник оперной певице Елене Образцовой, считает председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лаврентов.

"Я считаю, что этот человек, этот мастер своего дела, конечно, достоин памятника. Есть величины, которые бесспорно достойны памятника. Четко ясно, что такой памятник должен быть", - рассказал Лавренов Агентству "Москва". Он подчеркнул, что пока соответствующего предложения в комиссию не поступало, но если оно будет получено, и комиссия, и столичное правительство обращение одобрят.

Елена Образцова скончалась 12 января в Германии, где проходила лечение. Оперная певица ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Прощание с народной артисткой СССР состоится 14 января в Большом театре. На следующий день Образцову похоронят в столице - предположительно, на Новодевичьем кладбище.

В Германии умерла оперная певица Елена Образцова

Образцова родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище.

Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Образцова также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.

Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица закончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра.

Во время гастролей Большого театра в Милане, на сцене театра Ла Скала, Образцова в роли гувернантки из оперы Чайковского "Пиковая Дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии.

Оперная певица играла в фильме "Сельская честь" Франко Дзеффирелли. Кроме того, она была педагогом - в 1973-1994 годах преподавала в МГК имени Чайковского - и оперным режиссером. С 2007 по 2008 год Образцова возглавляла оперную труппу Михайловского театра.

В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии.