17 неравнодушных: реакция москвичей на "замерзающего" мальчика

Фото: из архива проекта BoroDa

На Youtube появилось видео: на автобусной остановке возле Пушкинского музея мерзнет мальчик без верхней одежды. Подходящим к нему горожанам ребенок объясняет, что приехал с классом в Москву на экскурсию, оставил куртку в автобусе, потерялся и пришел на остановку. За несколько дней видео набрало несколько десятков тысяч просмотров. Создавший видео творческий дуэт BoroDa не скрывал, что ролик снимали специально - мальчик не терялся, а неподалеку от остановки была установлена видеокамера. Зачем было снято это видео и что оно рассказало о жителях мегаполиса - читайте в материале M24.ru.

Норвежская предыстория

Идея эксперимента родилась в Норвегии. Ролик сняли при участии благотворительной организации SoS Children’s Villages. Видео стало элементом рекламной кампании SOS Mayday, призванной привлечь внимание к проблеме сбора одежды для детей в Сирии. Сценарий ролика нам уже известен: школьная экскурсия, потерявшийся мальчик и скрытая камера.

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О бороде

BoroDa: Сергей Бузилов и Геворг Осипян, выложили видео с мальчиком на YouTube и RuTube 1 декабря. Этот день они и считают датой появления творческого дуэта.

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Сергей Бузилов, один из создателей проекта BoroDa

"Мы, как это принято называть, пранкеры, но акцент делаем не на шутках и розыгрышах, а на социальной составляющей. Цель ролика с мальчиком на остановке - показать, что нужно обращать внимание на проблемы окружающих и стараться им помогать.

Это наш первый социальный эксперимент, но мы с уверенностью можем сказать, что не последний"

Фото: из архива проекта BoroDa

Геворг Осипян, один из создателей проекта BoroDa

"В обычной жизни мы маркетологи. Но, думаю, проект станет настоящей второй работой, это точно больше, чем хобби. Если говорить о блоггерах, на которых мы равняемся, - прежде всего это OckTV. Они делают канал с социальными экспериментами и розыгрышами. Если помните известное видео с бездомным и пиццей, то это их работа"

О видео

Сергей Бузилов, один из создателей проекта BoroDa

"Тем для съемок было масса, но именно эту идею посоветовала мама Геворга. Она где-то увидела ролик из Норвегии и сказала: "Интересно было бы посмотреть, как люди реагировали бы в России". На следующий день мы уже вовсю искали маленького мальчика для съемок.

Самым лучшим кандидатом оказался Никон — брат моей хорошей знакомой. Он с радостью и большим энтузиазмом согласился во всем этом участвовать, его мама тоже поддержала эту идею при условии, что мы всегда будем рядом с остановкой и не будем его долго морозить. Так и происходило, мы максимально утеплили Ника - четыре кофты и термобелье, - если к нему никто не подходил в течение пяти минут, мы забирали его в машину и отогревали чаем и теплой одеждой.

Никон идеально справился со своей ролью. На третий день похолодало, и мы подумали, что ему уже действительно холодно, оказалось, он отлично понял, как нужно себя вести, чтобы люди все-таки подошли"

Геворг Осипян, один из создателей проекта BoroDa

"Один из наших главных принципов - не нанимать для съемок профессиональных актеров. Это не постановочные видео, поэтому очень важно, чтобы все было почти по-настоящему"

Фото: из архива проекта BoroDa

О результатах и откликах

Сергей Бузилов, один из создателей проекта BoroDa

"Честно говоря, наши ожидания разошлись с реальными результатами. Мы рассчитывали снять ролик за пару-тройку часов, ведь мальчик, в одной кофте, зимой, один! Казалось, что подойдет каждый. Но увы, это не так. Несмотря на огромные очереди возле музея, подходили единицы, и мы их от всего сердца благодарим!"

Участники дуэта BoroDa проводили эксперимент в течение 6 съемочных дней. За это время мимо остановки прошло более 3000 прохожих. У пушкинского музея, как и в любой другой день, стояли огромные очереди. К мальчику подошли 17 человек. Они пытались позвонить в полицию, предлагали мальчику погреться в машине, а некоторые отдавали ребенку свои теплые вещи. Участники дуэта BoroDa проводили эксперимент в течение 6 съемочных дней. За это время мимо остановки прошло более 3000 прохожих. У пушкинского музея, как и в любой другой день, стояли огромные очереди. К мальчику подошли 17 человек. Они пытались позвонить в полицию, предлагали мальчику погреться в машине, а некоторые отдавали ребенку свои теплые вещи.

Когда люди узнавали правду, то реагировали по-разному. Кто-то улыбался и благодарил нас за такую деятельность, кто-то ругался за то, что мы морозим ребенка, некоторые вовсе не верили, что мальчик наш. В основном, конечно, эмоции у людей были положительными.

"Вечер с Алексеем Вершининым": Насколько отзывчивы москвичи

Мы получили большое количество благодарностей и пожеланий в сети, однако, без негатива не обошлось. Нас обвиняют в "антипатриотизме", "русофобии" и называют "проплаченными блоггерами госдепа". Очевидно потому, что мы показали реальную картину. Если рассматривать вопрос глобально, то это не люди плохие, это наш менталитет меняется. Мы ходим с вечно включенными гаджетами, проходим мимо бездомных, бабушек с сумками, не уступаем места в метро, притворяясь, что спим. Однако, как только нам показывают эту реальность, мы возмущаемся и говорим о нашей щедрой душе.

Фото: из архива проекта BoroDa

О планах

Геворг Осипян, один из создателей проекта BoroDa

Мы совершенно точно хотим остаться независимыми: не собираемся сотрудничать ни с какими организациями и структурами. Приятно, что после публикации видео нам начали писать люди со всей России. Говорили, что с удовольствием примут участие в наших экспериментах. Так что будем думать о путешествии по стране.

Елена Тимофеева