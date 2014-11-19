Как изменились правила получения и хранения оружия

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Россиянам разрешили носить некоторые виды огнестрельного оружия в целях самообороны при наличии соответствующей лицензии. Это следует из постановления правительства России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Таким образом, граждане России отныне могут носить оружие для самообороны. Однако не любой его вид, а только те образцы, которые включены в специальный список разрешенного оружия: гладкоствольные охотничьи ружья, травматические и газовые пистолеты и револьверы, а также электрошокеры.

Ранее россияне могли носить оружие только во время охоты, спортивных соревнований, а также тренировочных и учебных стрельб.

Изменения не коснулись длинноствольного огнестрельного оружия, а также ножей и кортиков. Кроме того, пистолеты и электрошокеры нельзя брать с собой на митинги, демонстрации, в школы и детские сады, а также в торговые центры.

Впрочем, в МВД поспешили выпустить опровержение. Силовики утверждают, что носить оружие для самообороны никто не запрещал и раньше, разумеется, при наличии разрешения, а изменения в закон внесли для уточнения уже действующих правил. Таким образом, постановление определило, какое именно оружие подпадает под категорию "для самообороны".

Как пояснила M24.ru руководитель движения "Право на оружие" Мария Бутина, до нововведений все жители страны не носили, а именно транспортировали оружие, поскольку слово "ношение" в законодательстве не было прописано.

"Носить травматику с собой в целях самообороны можно было и раньше, только там не было формулировки "ношение", была "транспортировка". Фактически этими поправками власти урегулировали коллизию между законом и постановлением правительства, сделав техническую правку термина", - рассказала Мария Бутина.

Она также отметила, что внесенные поправки ни в коем случае не разрешают ношение длинноствольного оружия. "Есть 6 статья закона "Об оружии", которая предполагает запрет на ношение длинноствольного оружия. Закон всегда является приоритетным по отношению к постановлению правительства", - пояснила руководитель движения "Право на оружие".

Отметим, что постановление также смягчило действовавшие ранее требования к иностранцам и юридическим лицам. Первым разрешили хранить приобретенное в России оружия в течение 10 дней (раньше - до 5 дней). Что касается компаний, то теперь им необходимо нанимать вооруженную охрану только при перевозке более чем 20 единиц огнестрельного оружия (ранее охрану нанимали при транспортировке более 5 едициц "огнестрела").

Порядок и правила получения лицензии на владение и ношение огнестрельного оружия не изменились.

"Мосгорсправка": как получить лицензию на оружие

В настоящее время владение и ношение оружия разрешено в ряде стран Европы, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии и Мексике. Так, в Германии с 18 лет можно свободно покупать и носить с собой ножи, газовые пистолеты, электрошокеры и резиновые дубинки. Охотничьи ружья можно купить только по специальному разрешению, а носить с собой можно только направляясь непосредственно на охоту.

В США действуют достаточно либеральные законы. В большинстве штатов приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации. Пистолеты можно купить по достижении 21 года, а ружья - с 18 лет. А в Канаде получить разрешение на использование охотничьих ружей могут даже дети до 12 лет.