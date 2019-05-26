Как проходит фестиваль "Рыбная неделя". Видео

С 24 мая по 2 июня в столице проходит один из главных гастрономических фестиваль "Рыбная неделя". Гости фестиваля смогут познакомиться с кулинарными пристрастиями разных народов, отведать незабываемые вкусные блюда, а также прийти на мастер-классы, концерты, посмотреть спектакли. Всех без исключения ждут подвижные спортивные игры.

Сегодня наши корреспонденты Ярославна Зорькина и Борис Лорер посетят центральные площадки фестиваля и расскажут, что ожидает москвичей и гостей столицы на празднике морепродуктов.