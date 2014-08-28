Сборы в школу обходятся большинству родителей дороже 7 тысяч рублей

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На сборы ребенка в школу большинство родителей в Москве тратят от 7 тысяч рублей и более. Такие результаты показал опрос, проведенный исследовательским центром портала Superjob.

Так, только 3% жителей столицы сказали, что на сборы ребенка в школу потратили менее 2 тысяч рублей. От 2 до 5 тысяч комплект всего необходимого для занятий (канцелярские принадлежности, форма, спортивная одежда и прочее) обошелся 13% москвичей. В 5-7 тысяч рублей смогли уложиться 15% родителей.

Еще 19% москвичей потратили на эти цели от 7 до 10 тысяч рублей. Треть горожан (34%) вынуждены были потратить на такие покупки свыше 10 тысяч рублей. Более высокие цифры назвали 4% жителей столицы.

При этом в комментариях родители школьников сетовали, что цены на канцтовары сейчас сильно выросли, а к бесплатным учебникам приходится постоянно покупать "очень платные" рабочие тетради. Дорогостоящих мелочей много: мешки для обуви, физкультурная и повседневная форма, лыжи, учебные пособия. К расходам добавляется обустройство "рабочего уголка", где ребенок готовит уроки дома, питание в школьной столовой, оплата экскурсий и так далее.

Опрошенные говорили: "Все помножить на два, потому что детей двое", "В нашей стране бесплатное образование, но чтобы собрать ребенка в школу, нужно быть богатым". Однако родители воспринимают эти расходы без лишнего трагизма: "А кому сейчас легко, ребенок не дешевое удовольствие", "Не имею привычки считать деньги, потраченные на ребенка", "Соберемся перед школой, сейчас это не проблема".

Ранее M24.ru выяснило, что необходимо купить ребенку для школы, во сколько это может обойтись, и как сэкономить на покупке учебников и канцелярских принадлежностей.